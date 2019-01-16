В России предложили компенсировать расходы на фитнес и спортзал

В России предложили ввести налоговые вычеты за расходы на физкультурные услуги

Представители Общероссийского народного фронта планируют обсудить эту инициативу в марте на совещании по ЗОЖ. Они собираются определить полный перечень услуг, за которые граждане смогут получить выплаты. После этого предложение направят в профильное ведомство, передает RT со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Планируется, что граждане смогут получать выплаты за деньги, которые они вложили за занятия спортом. Налоговые вычеты будут производиться по аналогии с вычетами за образовательные и медицинские услуги. Максимальная выплата будет ограничена, то есть человек сможет вернуть не более определенной суммы.

ОНФ провел опрос, согласно которому систематически физкультурой занимаются 38% жителей России. Ожидается, что предложенные меры будут стимулировать граждан к здоровому образу жизни.

Напомним, в июле прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать возможность предоставления гражданам налоговых вычетов с сумм, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги.