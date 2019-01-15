Экс-военного из Краснодара судят за вступление в ИГ из-за долга по кредиту на покупку BMW Х5

Начался суд над бывшим военным из Краснодара Денисом Хисамовым, обвиняемом в связях с террористической организацией «Исламское государство»

Дело 35-летнего отставного офицера из Краснодара Дениса Хисамова рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Ему инкриминируют обучение в лагере боевиков и участие в деятельности террористической организации (ст. 205.3 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Как сообщали Юга.ру, Хисамова задержали в Турции с поддельным паспортом гражданина Таджикистана в апреле 2017 года. После его экстрадировали в республику, а затем сообщили российскому послу о его задержании.

По версии следствия, сторонники ИГ завербовали его еще в 2010 году, спустя пять лет он, сменив имя на Джурахона, уехал в Сирию, где прошел обучение в лагере террористов и участвовал в боевых действиях.

В ходе предварительного расследования Хисамов дал признательные показания. Однако в суде он заявил, что непричастен к вменяемым ему преступлениям, утверждая, что покинул Россию «из-за страха». Также он заявил, что в Таджикистане его пытали, добиваясь признательных показаний об участии в ИГ, пишет «Коммерсантъ».

Суд продлил подсудимому меру пресечения в виде содержания под стражей до мая 2019 года.

Напомним, знакомые Хисамова полагают, что отправиться в Сирию его вынудили экономические причины. В конце 2014 года он взял кредит на покупку BMW Х5, но расплатиться не смог — не выплатил даже проценты за первый месяц. Банк стал преследовать должника и привлек к этому коллекторов. В конце 2014 года Хисамов продал машину, а на вырученные деньги приобрел себе фальшивый таджикский паспорт и авиабилет до Стамбула и скрылся.

Хисамов с отличием окончил Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко и специализировался на защите информации. Ученый защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал несколько десятков научных работ. После училища он возглавил службу защиты гостайны Центра военно-технических проблем биологической защиты НИИ микробиологии Минобороны в Москве, потом «обеспечивал командование скрытой связью и осуществлял контроль за режимом секретности при работе персонала». После этого краснодарец работал в 8-м управлении Генштаба, контролировал «деятельность подчиненных частей и подразделений спецслужб в области защиты информации». Он уволился из армии в 2009 году в звании капитана и стал доцентом кафедры комплексной защиты информации Кубанского института информзащиты. Учебное учреждение основал и возглавил отец Хисамова, военный ученый Франгиз Хисамов.

Через три года мужчина уволился из института. Близкие утверждают, что он из Краснодара снова уехал в Москву, где планировал готовиться к защите докторской диссертации. По версии одного из близких Хисамова, уже в Москве бывший офицер увлекся религиозными идеями.