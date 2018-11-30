В Адыгее выявили 114 новых случаев ВИЧ с начала года

Медики отмечают, что в 2018 году ситуация по ВИЧ-инфекции в Адыгее остается тревожной

Главный врач Адыгейского республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом Людмила Мартьянова сообщила, что на диспансерном учете состоит 617 ВИЧ-инфицированных. За 10 месяцев этого года зарегистрировано 114 новых случаев ВИЧ-инфекции, за аналогичный период 2017 года — 106 случаев.

Превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости регистрируется в городе Адыгейске, Тахтамукайском, Майкопском и Красногвардейском районах.

По данным специалистов, ведущими факторами эпидемиологического риска заражения на юге России в первом полугодии 2018 года были незащищенные сексуальные контакты и нарушение правил проведения инъекций при немедицинском употреблении наркотиков путем внутривенного введения — 65,1% и 31,8% соответственно.

«Учитывая, что в 80% случаев ВИЧ-инфекция на ранних стадиях никак не проявляет себя и нет клинических симптомов, по которым человек мог бы сам заподозрить заболевание, важно регулярно обследоваться на ВИЧ-инфекцию, чтобы узнать свой ВИЧ-статус», — отметила Людмила Мартьянова.

По ее словам, в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» с 26 ноября по 14 декабря в поликлиниках и Адыгейском республиканском центре профилактики и борьбы со СПИДом проводится бесплатное анонимное тестирование для жителей республики с до- и послетестовым консультированием. В рабочие дни с 8:00 до 15:00 работает телефон доверия — 8 (8772) 52-10-51.

За весь период наблюдения — с 1997 года по 31 октября 2018 года — зарегистрировано 1 тыс. 99 случаев заражения ВИЧ среди жителей республики. Умерло 293 человека, в том числе в текущем году — 37 человек (в 2017 году — 35).