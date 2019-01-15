На Кубани владельца водного аттракциона будут судить за травмирование туриста

Краснодарский край

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В Краснодарском крае будут судить жителя Туапсинского района, который оказывал услуги по катанию на водном аттракционе «водная лыжа», не отвечающие требованиям безопасности

По данным следствия, в июле 2018 года 31-летний местный житель на центральном пляже поселка Новомихайловского за 1,5 тыс. рублей катал туристов на водных аттракционах на расстояние 300 метров от берега.

Когда один из отдыхающих стоял на привязанной к гидроциклу монолыже, мужчина резко начал движение. От напряжения троса турист упал и получил закрытый перелом левой бедренной кости.

Как писали Юга.ру, в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

В пресс-службе Южного СУТ СК РФ 15 января сообщили, что расследование завершено, дело направлено в суд. 

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