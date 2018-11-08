В поселке Новомихайловском отдыхающий сломал ногу, катаясь на водной лыже

Краснодарский край

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В Туапсинском районе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно катал отдыхающих на водной лыже

По версии следствия, вечером 28 июля на центральном пляже поселка 31-летний местный житель за деньги катал туристов на водных аттракционах. Когда один из отдыхающих стоял на монолыже, привязанной к гидроциклу, мужчина резко начал движение. От натяжения троса туриста развернуло и он упал, получив закрытый многооскольчатый перелом левой бедренной кости.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Развлечения Туапсинский район Черное море
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