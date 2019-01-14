Экс-руководителя СБ МВД по Адыгее судят за вымогательство взятки у подчиненного

Адыгея

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В Адыгее началось судебное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по РА полковника полиции Александра Остапенко

Остапенко обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ в получении взятки от подчиненного. Как сообщали Юга.ру, по версии следствия, он через посредника — начальника ОЭБиПК ОМВД по Белореченскому району Краснодарского края потребовал 150 тыс. рублей у сотрудника полиции, переходящего на службу в другой регион. Вознаграждение Остапенко требовал за предоставление сведений об отсутствии компрометирующей информации об этом сотруднике.

Полицейский обратился за помощью в Главное управление СБ МВД России. В ходе оперативных мероприятий в октябре 2017 года сотрудники МВД задержали и посредника, и получателя взятки.

Расследованием занимались следователи СУ СКР по Ростовской области. В декабре дело с обвинительным заключением было передано в Майкопский городской суд.

«Дело рассматривается под председательством судьи Вячеслава Беданокова. Уже состоялось несколько заседаний. Очередное назначено на 22 января», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Майкопского горсуда.

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