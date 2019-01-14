Жителям Сочи предложили сдать новогодние елки для утепления вольеров с животными

В Сочи началась экологическая акция по переработке новогодних елей «Елку в переработку!»

«До 20 января мы принимаем на переработку праздничные хвойные деревья. Они послужат утеплителем для вольеров», — сообщили порталу Юга.ру в эколого-биологическом центре имени С.Ю. Соколова.

Организаторы рассказали, что на специальном оборудовании ели переработают в щепу, которую используют для утепления.

Сдать елку можно по адресу: улица Альпийская, 5. Телефон: +7 (918) 407-78-23.

Как сообщали Юга.ру, в январе 2018 года в Сочи провели экоакцию по сбору хвойных деревьев. Жители курорта могли сдать новогодние елки на корм животным и для утепления вольеров.