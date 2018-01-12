Сочинцев призвали сдать новогодние елки на корм животным и для утепления вольеров

Краснодарский край

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  • © Фото Алены Живцовой, Юга.ру

В Сочи после новогодних праздников проведут экологическую акцию по сбору хвойных деревьев

Акция призвана продолжить жизнь живых деревьев и не допустить их бессмысленного выбрасывания на свалки.

«Кавказский заповедник предлагает принести елки на официальные точки сбора, откуда они будут перевезены в Красную Поляну в вольерный комплекс для диких животных на кордоне Лаура. На специальном оборудовании елки переработают в щепу, которую используют для утепления вольеров», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Кроме того, некоторые виды животных употребляют еловую щепу в пищу как дополнительный источник витаминов.

Официальные точки сбора елей откроются 14 января во дворе управления Кавказского заповедника в Адлере и на территории экоцентра «Лаура» в Красной Поляне.

Перед сдачей елки следует очистить от украшений и мишуры.

Заповедники Сочи Экология
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