Сочинцев призвали сдать новогодние елки на корм животным и для утепления вольеров

В Сочи после новогодних праздников проведут экологическую акцию по сбору хвойных деревьев

Акция призвана продолжить жизнь живых деревьев и не допустить их бессмысленного выбрасывания на свалки.

«Кавказский заповедник предлагает принести елки на официальные точки сбора, откуда они будут перевезены в Красную Поляну в вольерный комплекс для диких животных на кордоне Лаура. На специальном оборудовании елки переработают в щепу, которую используют для утепления вольеров», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Кроме того, некоторые виды животных употребляют еловую щепу в пищу как дополнительный источник витаминов.

Официальные точки сбора елей откроются 14 января во дворе управления Кавказского заповедника в Адлере и на территории экоцентра «Лаура» в Красной Поляне.

Перед сдачей елки следует очистить от украшений и мишуры.