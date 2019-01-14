Пашинян вновь стал премьер-министром Армении

В мире

Распечатать

Никол Пашинян 14 января возглавил правительство Армении

Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян.

«Принимая во внимание статью 149 (1) Конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром», — говорится в документе, опубликованном на сайте президента республики.

Ранее кандидатуру Пашиняна выдвинуло парламентское большинство. Теперь за 15 дней он должен сформировать новое правительство Армении, сообщает «Интерфакс».

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в мае оппозиционера Пашиняна избрали премьер-министром Армении. Это произошло после того, как в результате массовых акций протеста пост премьер-министра покинул Серж Саргсян.

В октябре Пашинян ушел в отставку, пояснив это необходимостью роспуска парламента и проведения внеочередных выборов для «завершения революции».

Кадровые перестановки политика Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ингушетии активисты объявили инквизицию и ловят гадалок и магов через соцсети
Депутат Ставропольской краевой думы стал фигурантом дела о картельном сговоре
На Кубани в 2019 году планируют построить 10 школ, три из них — в Краснодаре
В «Газпроме» заявили, что от жителей пострадавшего в Шахтах дома обращений в газовую службу не поступало. В УК изъяли документацию
Экс-руководителя СБ МВД по Адыгее судят за вымогательство взятки у подчиненного
В полиции Краснодара рассказали подробности ДТП с погибшим под трамваем мужчиной

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале