Пашинян вновь стал премьер-министром Армении

Никол Пашинян 14 января возглавил правительство Армении

Ранее кандидатуру Пашиняна выдвинуло парламентское большинство. Теперь за 15 дней он должен сформировать новое правительство Армении, сообщает «Интерфакс» .

«Принимая во внимание статью 149 (1) Конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром», — говорится в документе, опубликованном на сайте президента республики.

Как писали Юга.ру, в мае оппозиционера Пашиняна избрали премьер-министром Армении. Это произошло после того, как в результате массовых акций протеста пост премьер-министра покинул Серж Саргсян.

В октябре Пашинян ушел в отставку, пояснив это необходимостью роспуска парламента и проведения внеочередных выборов для «завершения революции».