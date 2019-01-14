Пашинян вновь стал премьер-министром Армении
Никол Пашинян 14 января возглавил правительство Армении
Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян.
«Принимая во внимание статью 149 (1) Конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром», — говорится в документе, опубликованном на сайте президента республики.
Ранее кандидатуру Пашиняна выдвинуло парламентское большинство. Теперь за 15 дней он должен сформировать новое правительство Армении, сообщает «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, в мае оппозиционера Пашиняна избрали премьер-министром Армении. Это произошло после того, как в результате массовых акций протеста пост премьер-министра покинул Серж Саргсян.
В октябре Пашинян ушел в отставку, пояснив это необходимостью роспуска парламента и проведения внеочередных выборов для «завершения революции».
И другие события Краснодара с 14 по 20 января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.