Премьер-министр Армении Пашинян ушел в отставку. Чтобы «завершить революцию»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с целью роспуска парламента и проведения внеочередных выборов для «завершения революции»

«Цель отставки — завершение революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу», — сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения республики.

После этого в отставку ушло и правительство страны. На сайте главы государства сказано, что президент Армении Армен Саркисян принял отставку.

«Принимая в основу статью 130-ую Конституции (по ней правительство уходит в отставку после отставки премьер-министра — прим.), принимаю отставку правительства», — говорится в сообщении.

Согласно Конституции Армении, после отставки премьера и правительства фракции парламента должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз парламент распускается силой закона и назначаются новые выборы. Они должны пройти не раньше чем через 30 дней и не позже чем спустя 45 дней после роспуска парламента.

Пока никто из политических сил, представленных в законодательном органе, не заявлял о выдвижении своего кандидата в премьеры. Как передает Sputnik, за несколько часов до объявления об отставке, на встрече с членами фракции «Елк» («Выход») Пашинян сказал, что велика вероятность выдвижения его кандидатуры во время первого голосования. Так, по его словам, рекомендуют юристы. В этом случае процесс полностью будет соответствовать букве закона. Но при этом выбирать его не будут.

Таким образом, внеочередные парламентские выборы должны состояться в декабре.