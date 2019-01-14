В Дагестане школьник умер от инфекции из-за неверно поставленного диагноза
В Республике Дагестан 13 января 13-летний мальчик скончался от менингококковой инфекции
В пресс-службе минздрава по региону сообщили, что 13-летнего школьника доставили в частную клинику «Панацея» после ухудшения здоровья. Врачи исключили все инфекционные заболевания и предположили, что у мальчика геморрагический васкулит — повреждение стенок сосудов, которое проявляется в виде нарушения микроциркуляции, микротромбозов, кровоизлияний.
Ребенок находился в тяжелом состоянии и не мог самостоятельно передвигаться. Его направили в Детскую республиканскую клиническую больницу, где после всех необходимых обследований ему поставили диагноз «менингококковая инфекция».
На реанимобиле школьника доставили в Республиканский центр инфекционных болезней, но спасти его не удалось. По словам специалистов, особенность менингококковой инфекции в том, что заболевание проходит в разных формах и требует срочного лечения.
Минздрав Дагестана проводит вакцинацию и профилактику антибиотиками всех контактировавших с ребенком, в том числе в школе, где он учился.
Как писали Юга.ру, в октябре 2017 года на Дону от менингококковой инфекции умер ребенок.
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