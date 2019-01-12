Три человека погибли, еще двое пострадали в массовом ДТП в Дагестане
В Хасавюртовском районе Дагестана утром 12 января автобус столкнулся с КамАЗом и легковушкой, есть жертвы
Авария произошла в 9:30 в Хасавюртовском районе Дагестана.
По предварительным данным, грузовой микроавтобус выехал на встречную полосу, столкнулся с машиной Lada Priora и КамАЗом.
В результате три человека скончались на месте, еще двое госпитализированы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Как писали Юга.ру, в Чечне 9 января произошла авария с участием легковушки и КамАЗа, в которой погибли четыре человека.
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