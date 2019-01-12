Три человека погибли, еще двое пострадали в массовом ДТП в Дагестане

В Хасавюртовском районе Дагестана утром 12 января автобус столкнулся с КамАЗом и легковушкой, есть жертвы

Авария произошла в 9:30 в Хасавюртовском районе Дагестана. По предварительным данным, грузовой микроавтобус выехал на встречную полосу, столкнулся с машиной Lada Priora и КамАЗом. В результате три человека скончались на месте, еще двое госпитализированы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.