Три человека погибли, еще двое пострадали в массовом ДТП в Дагестане

Дагестан

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В Хасавюртовском районе Дагестана утром 12 января автобус столкнулся с КамАЗом и легковушкой, есть жертвы

Авария произошла в 9:30 в Хасавюртовском районе Дагестана.

По предварительным данным, грузовой микроавтобус выехал на встречную полосу, столкнулся с машиной Lada Priora и КамАЗом.

В результате три человека скончались на месте, еще двое госпитализированы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Как писали Юга.ру, в Чечне 9 января произошла авария с участием легковушки и КамАЗа, в которой погибли четыре человека. 

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