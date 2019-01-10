Четыре человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Чечне

Чечня

Распечатать

В Чечне 9 января произошла авария, в которой погибли четыре человека

ДТП случилось на трассе М29, недалеко от села Белгатой. Во время столкновения легкового автомобиля Toyota Camry и КамАЗа погибли четыре человека.

Все погибшие находились в легковом автомобиле. По предварительной информации, это жители Дагестана.

По факту аварии проводят проверку, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа.

ДТП смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Крыму оборудуют 32 места для крещенских купаний
В Адыгее в 5 раз увеличили расходы на молодежную политику
В Сочи до июня будут на ночь закрывать три тоннеля
Открытие Транскама отложили из-за новой лавины
УРАЛСИБ стал официальным партнером ФК «Краснодар»
В Новочеркасске поезд сбил 17-летнюю девушку, которая пыталась перебежать пути

Лента новостей

Статьи

«Магнит», секс-шоп и Путин

Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель

Статьи

Криминальные итоги — 2018

Самые громкие уголовные дела и приговоры по версии Юга.ру

Статьи

Спектакль «Опасные связи», концерт «Белок на Акации»

И другие события Краснодара с 11 по 13 января

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале