Четыре человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Чечне
Чечня Оксана Васильченко
В Чечне 9 января произошла авария, в которой погибли четыре человека
ДТП случилось на трассе М29, недалеко от села Белгатой. Во время столкновения легкового автомобиля Toyota Camry и КамАЗа погибли четыре человека.
Все погибшие находились в легковом автомобиле. По предварительной информации, это жители Дагестана.
По факту аварии проводят проверку, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа.
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