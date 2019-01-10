Четыре человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Чечне

В Чечне 9 января произошла авария, в которой погибли четыре человека

ДТП случилось на трассе М29, недалеко от села Белгатой. Во время столкновения легкового автомобиля Toyota Camry и КамАЗа погибли четыре человека.

Все погибшие находились в легковом автомобиле. По предварительной информации, это жители Дагестана.

По факту аварии проводят проверку, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа.