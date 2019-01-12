В Новороссийске из-за дождей озеро Абрау вышло из берегов

В Новороссийске из-за дождей 10 и 11 января озеро Абрау вышло из берегов и затопило набережную

Во второй половине рабочей недели в Новороссийске выпало большое количество осадков, пишет gorod.novoross.ru. В результате озеро Абрау вышло из берегов, затопленной оказались набережная и амфитеатр.