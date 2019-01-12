В Новороссийске из-за дождей озеро Абрау вышло из берегов
В Новороссийске из-за дождей 10 и 11 января озеро Абрау вышло из берегов и затопило набережную
Во второй половине рабочей недели в Новороссийске выпало большое количество осадков, пишет gorod.novoross.ru. В результате озеро Абрау вышло из берегов, затопленной оказались набережная и амфитеатр.
Как сообщали Юга.ру, синоптики Краснодарского края прогнозировали дожди 10 и 11 января. Напомним, что в выходные в регионе сохранится непогода: ожидаются дожди с мокрым снегом. В субботу местами возможны осадки в виде гололеда.
View this post on Instagram
В Новороссийске из-за дождей озеро Абрау вышло из берегов и затопило набережную 11.01.2019 +фото После двух дней непрекращающегося ливня из берегов вышло озеро Абрау. Затопленной оказалась набережная и амфитеатр. За это время здесь выпала приблизительно половина месячной нормы осадков. Жители Новороссийска воспользовавшись природным явлением приезжают сюда чтобы сфотографироваться на фоне затопленных пейзажей. Автор фото: @yarabrau
Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель
И другие события Краснодара с 11 по 13 января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.