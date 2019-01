View this post on Instagram

В Новороссийске из-за дождей озеро Абрау вышло из берегов и затопило набережную 11.01.2019 +фото После двух дней непрекращающегося ливня из берегов вышло озеро Абрау. Затопленной оказалась набережная и амфитеатр. За это время здесь выпала приблизительно половина месячной нормы осадков. Жители Новороссийска воспользовавшись природным явлением приезжают сюда чтобы сфотографироваться на фоне затопленных пейзажей. Автор фото: @yarabrau