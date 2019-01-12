В Новороссийске из-за дождей озеро Абрау вышло из берегов

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске из-за дождей 10 и 11 января озеро Абрау вышло из берегов и затопило набережную

Во второй половине рабочей недели в Новороссийске выпало большое количество осадков, пишет gorod.novoross.ru. В результате озеро Абрау вышло из берегов, затопленной оказались набережная и амфитеатр.

Как сообщали Юга.ру, синоптики Краснодарского края прогнозировали дожди 10 и 11 января. Напомним, что в выходные в регионе сохранится непогода: ожидаются дожди с мокрым снегом. В субботу местами возможны осадки в виде гололеда.

View this post on Instagram

В Новороссийске из-за дождей озеро Абрау вышло из берегов и затопило набережную 11.01.2019 +фото После двух дней непрекращающегося ливня из берегов вышло озеро Абрау. Затопленной оказалась набережная и амфитеатр. За это время здесь выпала приблизительно половина месячной нормы осадков. Жители Новороссийска воспользовавшись природным явлением приезжают сюда чтобы сфотографироваться на фоне затопленных пейзажей. Автор фото: @yarabrau

A post shared by Новости Новороссийска (@novosti_novorossiyska) on

Абрау-Дюрсо Новороссийск Погода
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ингушетии обстреляли машину главы регионального центра «Э»
В Керченском проливе восстановили судоходство, прерванное из-за шторма
В Крыму спасатели вытащили из реки микроавтобус
На Дону из-за непогоды столкнулись 12 автомобилей
Три человека погибли, еще двое пострадали в массовом ДТП в Дагестане
На Кубани семейную пару и их знакомого будут судить за сбыт наркотиков

Лента новостей

Статьи

«Магнит», секс-шоп и Путин

Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель

Статьи

Криминальные итоги — 2018

Самые громкие уголовные дела и приговоры по версии Юга.ру

Статьи

Спектакль «Опасные связи», концерт «Белок на Акации»

И другие события Краснодара с 11 по 13 января

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале