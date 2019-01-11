В выходные на Кубани прогнозируют дожди со снегом и сильный ветер

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае с 11 по 13 января

По данным Краснодарского гидрометцентра, 11 января на Кубани ожидаются дожди. На севере края и в юго-восточных предгорьях будет идти мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололед. В западной половине региона утром и днем возможны сильные осадки.

12 и 13 января в крае сохранится непогода: ожидаются дожди с мокрым снегом. В субботу местами возможны сильные осадки, налипание мокрого снега и гололед.

В Краснодаре в пятницу утром и днем прогнозируют кратковременные дожди. Днем термометры покажут 9-11 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы могут достигать 15 м/с.

Дневная температура воздуха — 6-11 °С, на юге до 13 °С. На Черноморском побережье воздух прогреется до 8-13 °С. Ветер южный, 6-11 м/с, местами 13-18 м/с, днем до 22 м/с.

Ночные температуры — +3...-2 °С, 12 января в южной половине будет до 6 °С, 13 января при прояснении на севере и востоке края похолодает до -6 °С. Днем будет -1…+4 °С, 12 января на юге столбики термометров поднимутся до 8 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в субботу до 20-22 м/с.

На Черноморском побережье также ожидаются осадки, местами сильные. Ночью 12 января будет 3-8 °С, днем будет 5-10 °С, ночь на 13 января — 0-5 °С, днем — 3-8 °С. Ветер 12-14 м/с, порывы 15-17 м/с, в субботу возможно усиление до 20 м/с.

В Краснодаре в выходные будут идти дожди. Ночные температуры — 1-3 °С, днем будет 4-6 °С. Ветер 2 м/с.