На Дону иномарка врезалась в щит АЗС. Пострадали четыре человека
На трассе в Ростовской области 11 января произошло ДТП с легковым автомобилем, есть пострадавшие
Инцидент произошел утром 11 января на трассе Ростов-на-Дону — Азов.
По предварительным данным, 50-летний водитель машины Renault Logan превысил скорость и врезался в щит автозаправки. В результате пострадали четыре пассажирки автомобиля в возрасте 38, 41, 43 и 45 лет.
Женщин с травмами разной тяжести доставили в больницу, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу пресс-центра ГИБДД по Ростовской области.
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