На Дону иномарка врезалась в щит АЗС. Пострадали четыре человека

Ростовская область

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На трассе в Ростовской области 11 января произошло ДТП с легковым автомобилем, есть пострадавшие

Инцидент произошел утром 11 января на трассе Ростов-на-Дону — Азов.

По предварительным данным, 50-летний водитель машины Renault Logan превысил скорость и врезался в щит автозаправки. В результате пострадали четыре пассажирки автомобиля в возрасте 38, 41, 43 и 45 лет.

Женщин с травмами разной тяжести доставили в больницу, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу пресс-центра ГИБДД по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, на Дону 10 января произошло ДТП с участием микроавтобуса.

ДТП Ростов-на-Дону
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