На Дону в ДТП с микроавтобусом погиб один человек
Ростовская область Наталья Евсикова
В Аксайском районе Ростовской области 10 января произошла автомобильная авария, в которой погиб человек
Авария произошла в 6:55. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и на встречке столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato.
В результате 38-летний водитель легковушки умер на месте аварии.
По факту ДТП проводится проверка, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Как писали Юга.ру, в Чечне 9 января при столкновении легковушки и КамАЗа погибли четыре человека.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.