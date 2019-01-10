На Дону в ДТП с микроавтобусом погиб один человек

Ростовская область

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В Аксайском районе Ростовской области 10 января произошла автомобильная авария, в которой погиб человек

Авария произошла в 6:55. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и на встречке столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato.

В результате 38-летний водитель легковушки умер на месте аварии.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в Чечне 9 января при столкновении легковушки и КамАЗа погибли четыре человека. 

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