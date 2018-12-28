Возле Керченского пролива в Крыму обнаружили 250-килограммовую авиабомбу
Крым Елена Лободина
Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на берегу Керченского пролива в Крыму
Боеприпас со следами коррозии в прибрежной полосе нашли сотрудники Росгвардии.
«Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии определила, что это 250-килограммовая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны», — сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Снаряде передали взрывотехникам МЧС, они займутся его уничтожением.
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