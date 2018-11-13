На окраине Ростова нашли снаряд времен войны
В Октябрьском районе Ростова обнаружили неиспользованный снаряд времен Великой Отечественной войны
Сообщение о находке поступило от местных жителей. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые установили, что это осколочно-фугасный снаряд калибра 100 мм примерно 1940-х годов. Боеприпас, подвергшийся сильной коррозии, оказался нестреляным.
Снаряд передали под охрану полицейским для последующего обезвреживания специалистами, сообщила 13 ноября пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
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