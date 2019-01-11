Участок трассы М4 «Дон» в Ростовской области после ремонта останется бесплатным — «Автодор»

В Ростовской области участок трассы М4 «Дон» с 1024-го по 1036-й км после ремонта останется бесплатным

Этот участок реконструируют в рамках проекта «Обход города Аксай», предусматривающего полную замену дорожного покрытия. Количество полос движения увеличат до шести — по три в каждом направлении. Разрешенная скорость составит 110 км/ч.

По проекту, на этом участке планируют построить новый мост через реку Тузлов и 83-метровый путепровод над автодорогой к станице Грушевской в Аксайском районе, сообщила 11 января пресс-служба ГК «Автодор».

В компании уточнили, что после реконструкции участок с 1024-го по 1036-й км останется бесплатным, а на отрезке с 1036-го по 1072-й км после строительства новой дороги в обход Аксая, водители смогут выбирать, продолжить ли движение по бесплатному направлению или воспользоваться платным проездом по новому обходу. На 1045-м км М4 «Дон» разместят пункт взимания платы, деньги будут списывать один раз при его пересечении.

Как писали Юга.ру, в Ростовской области к концу сентября 2021 года отремонтируют участок трассы М4 «Дон» стоимостью около 8,5 млрд рублей. Работы планируют провести на участке дороги с 1024-го по 1036-й км. После реконструкции эта часть трассы будет платной.