Жителей Сочи предупредили о грозе, мокром снеге и сильном ветре

Городские службы Сочи 11 января перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

В предгорьях и горах прогнозируют налипание мокрого снега на провода и деревья.

На курорте ожидается усиление ветра до 17 м/с, мокрый снег и гроза, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности имущества.

Напомним, по прогнозам метеорологов, в выходные на Кубани будут идти дожди со снегом, а ветер усилится до 22 м/с.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 11 января в горах Крыма сошло несколько лавин. Из-за этого закрыли дорогу на Ай-Петри.