Четырех человек спасли при пожаре в многоэтажке в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 11 января произошел пожар в многоэтажном доме на улице Черкасской

Сообщение о возгорании на четвертом этаже жилого дома на улице Черкасской сотрудники МЧС получили в 13:14. Прибывшие на место спасатели установили, что площадь пожара составила 40 кв. метров.

В 13:52 пожар ликвидировали. Сотрудники МЧС спасли четырех человек и эвакуировали 20 жильцов.

В тушении огня участвовали 33 специалиста и 8 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крансодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, ночью 11 января в Краснодаре на улице Постовой горело здание площадью 150 кв. метров.

Краснодар МЧС Пожары
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