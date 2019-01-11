Четырех человек спасли при пожаре в многоэтажке в Краснодаре

В Краснодаре днем 11 января произошел пожар в многоэтажном доме на улице Черкасской

Сообщение о возгорании на четвертом этаже жилого дома на улице Черкасской сотрудники МЧС получили в 13:14. Прибывшие на место спасатели установили, что площадь пожара составила 40 кв. метров.

В 13:52 пожар ликвидировали. Сотрудники МЧС спасли четырех человек и эвакуировали 20 жильцов. В тушении огня участвовали 33 специалиста и 8 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крансодарскому краю.