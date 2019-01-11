В Краснодаре произошел пожар на улице Постовой
Краснодарский край Маша Томилина
В Краснодаре в ночь на 11 января потушили пожар в заброшенном здании, есть пострадавший
10 января в 23:40 спасатели получили сообщение о возгорании в здании на улице Постовой. Горело неэксплуатируемое помещение, которое расположено отдельно от других построек.
На место происшествия МЧС направило 7 единиц спецтехники и 28 пожарных.
В 00:39 спасатели потушили огонь на площади 150 кв. метров.
При пожаре пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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