В Краснодаре произошел пожар на улице Постовой

В Краснодаре в ночь на 11 января потушили пожар в заброшенном здании, есть пострадавший

10 января в 23:40 спасатели получили сообщение о возгорании в здании на улице Постовой. Горело неэксплуатируемое помещение, которое расположено отдельно от других построек.

На место происшествия МЧС направило 7 единиц спецтехники и 28 пожарных.

В 00:39 спасатели потушили огонь на площади 150 кв. метров.

При пожаре пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.