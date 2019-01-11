В Ингушетии уволили главврача перинатального центра, где младенцу приклеили соску пластырем ко рту

Ингушетия

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В Ингушетии освободили от должности главврача республиканского перинатального центра

Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник. Кадровые перестановки провели после инцидента с новорожденным, которому ко рту лейкопластырем приклеили соску.

Как сообщали Юга.ру, в начале января в соцсетях появилось видео с плачущим ребенком, которому ко рту приклеили пустышку. Автор видео сказал, что это отделение патологии новорожденных республиканского перинатального центра. Во время съемки младенец был без присмотра взрослых и врачей. Полиция начала проверку.

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