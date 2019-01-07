Младенцу лейкопластырем приклеили ко рту соску в перинатальном центре Ингушетии. Полиция начала проверку

В Ингушетии 6 января полиция начала проверку после того, как младенцу лейкопластырем приклеили соску ко рту

Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно младенца с пустышкой, приклеенной ко рту скотчем. Ребенок плачет. Голос за кадром горит, что это Республиканский перинатальный центр, отделение патологии новорожденных. Отмечается, что во время съемки видеоролика ребенок находился без присмотра медиков и взрослых родственников.

Полиция начала доследственную проверку. Сейчас устанавливают личности граждан, которые отвечали за безопасность ребенка. После этого примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.