Младенцу лейкопластырем приклеили ко рту соску в перинатальном центре Ингушетии. Полиция начала проверку

Ингушетия

Распечатать

В Ингушетии 6 января полиция начала проверку после того, как младенцу лейкопластырем приклеили соску ко рту

Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно младенца с пустышкой, приклеенной ко рту скотчем. Ребенок плачет. Голос за кадром горит, что это Республиканский перинатальный центр, отделение патологии новорожденных. Отмечается, что во время съемки видеоролика ребенок находился без присмотра медиков и взрослых родственников.

Полиция начала доследственную проверку. Сейчас устанавливают личности граждан, которые отвечали за безопасность ребенка. После этого примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

По предварительной информации, соску ко рту ребенка приклеила одна из пациенток больницы. Она уже созналась в содеянном, сообщил источник в правоохранительных органах РИА «Новости».

Главный врач перинатального центра Хади Угурчиева подтвердила, что лейкопластырь на рот младенцу наклеила пациентка, снимавшая опубликованное в соцсетях видео. Угурчиева отметила, что съемку пациентка сделала, пока медсестра проводила процедуру ингаляции в соседней палате.

Главврач добавила, что ребенок не пострадала. Однако нанесен моральный вред и ущерб работникам перинатального центра и пациенткам.

Дети Медицина
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На границе Чечни и Ингушетии произошло землетрясение
У берегов Турции затонуло судно, вышедшее из порта Азов. Погибли шесть человек
В Сочи после поджога шести машин возбудили уголовное дело
Замглавы администрации Кизилюртовского района Дагестана умер в больнице. Его сын пожаловался на бездействие врачей
Младенцу лейкопластырем приклеили ко рту соску в перинатальном центре Ингушетии. Полиция начала проверку
На рынке в Ингушетии неизвестный застрелил женщину

Лента новостей

Статьи

Жара в новостях 2018 года по версии портала Юга.ру

Порно, кабачок, капибара и другие интересные истории

Статьи

Что смотреть на каникулах. 14 мультфильмов для взрослых

Ложь, фантастика, черный юмор, кот Фриц и Эдгар По

Статьи

Куда ехать за снегом, если живешь в Краснодаре

Шесть доступных маршрутов

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале