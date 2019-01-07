Младенцу лейкопластырем приклеили ко рту соску в перинатальном центре Ингушетии. Полиция начала проверку
В Ингушетии 6 января полиция начала проверку после того, как младенцу лейкопластырем приклеили соску ко рту
Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно младенца с пустышкой, приклеенной ко рту скотчем. Ребенок плачет. Голос за кадром горит, что это Республиканский перинатальный центр, отделение патологии новорожденных. Отмечается, что во время съемки видеоролика ребенок находился без присмотра медиков и взрослых родственников.
Полиция начала доследственную проверку. Сейчас устанавливают личности граждан, которые отвечали за безопасность ребенка. После этого примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.
По предварительной информации, соску ко рту ребенка приклеила одна из пациенток больницы. Она уже созналась в содеянном, сообщил источник в правоохранительных органах РИА «Новости».
Главный врач перинатального центра Хади Угурчиева подтвердила, что лейкопластырь на рот младенцу наклеила пациентка, снимавшая опубликованное в соцсетях видео. Угурчиева отметила, что съемку пациентка сделала, пока медсестра проводила процедуру ингаляции в соседней палате.
Главврач добавила, что ребенок не пострадала. Однако нанесен моральный вред и ущерб работникам перинатального центра и пациенткам.
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