Таксист украл деньги у пассажира в аэропорту Краснодара и пытался сбежать
Транспортные полицейские задержали в аэропорту Краснодара 26-летнего водителя такси, который пытался ограбить своего пассажира
Во время патрулирования привокзальной площади аэропорта сотрудники транспортной полиции увидели, как двое мужчин с криком о помощи бегут за молодым человеком. Правоохранители задержали его и доставили в дежурную часть.
Они установили, что мужчина заказал такси до аэропорта, чтобы отправиться в Екатеринбург. Таксист довез его и вышел, чтобы помочь достать багаж. Когда пассажир вынул из кармана пачку денег, чтобы расплатиться, водитель выхватил ее из рук и попытался убежать.
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