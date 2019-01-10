Таксист украл деньги у пассажира в аэропорту Краснодара и пытался сбежать

Краснодарский край

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Транспортные полицейские задержали в аэропорту Краснодара 26-летнего водителя такси, который пытался ограбить своего пассажира

Во время патрулирования привокзальной площади аэропорта сотрудники транспортной полиции увидели, как двое мужчин с криком о помощи бегут за молодым человеком. Правоохранители задержали его и доставили в дежурную часть.

Они установили, что мужчина заказал такси до аэропорта, чтобы отправиться в Екатеринбург. Таксист довез его и вышел, чтобы помочь достать багаж. Когда пассажир вынул из кармана пачку денег, чтобы расплатиться, водитель выхватил ее из рук и попытался убежать. 

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Против 26-летнего жителя Краснодара возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж), сообщила пресс-служба Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

Аэропорты Грабеж Краснодар Полиция
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Таксист украл деньги у пассажира в аэропорту Краснодара и пытался сбежать
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