Таксист украл деньги у пассажира в аэропорту Краснодара и пытался сбежать

Транспортные полицейские задержали в аэропорту Краснодара 26-летнего водителя такси, который пытался ограбить своего пассажира

Во время патрулирования привокзальной площади аэропорта сотрудники транспортной полиции увидели, как двое мужчин с криком о помощи бегут за молодым человеком. Правоохранители задержали его и доставили в дежурную часть.

Они установили, что мужчина заказал такси до аэропорта, чтобы отправиться в Екатеринбург. Таксист довез его и вышел, чтобы помочь достать багаж. Когда пассажир вынул из кармана пачку денег, чтобы расплатиться, водитель выхватил ее из рук и попытался убежать.