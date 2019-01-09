Лыжник из Москвы погиб в лавине на запрещенном для катания участке на Эльбрусе

В результате схода лавины на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии погиб турист из Москвы

Инцидент произошел 9 января. Около 18 часов спасателям поступила информация, что утром лыжник из Москвы вышел покататься и перестал выходить на связь.

«В 21:00 под станцией "Мир" на высоте 3500 метров нашли тело мужчины без признаков жизни. Спасатели транспортируют тело погибшего вниз для передачи межведомственной следственно-оперативной группе», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР.

По информации источника «Интерфакса», мужчина катался вне обозначенных трасс и, предположительно, сам подрезал лавину, в которой погиб.