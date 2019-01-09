Лыжник из Москвы погиб в лавине на запрещенном для катания участке на Эльбрусе
В результате схода лавины на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии погиб турист из Москвы
Инцидент произошел 9 января. Около 18 часов спасателям поступила информация, что утром лыжник из Москвы вышел покататься и перестал выходить на связь.
«В 21:00 под станцией "Мир" на высоте 3500 метров нашли тело мужчины без признаков жизни. Спасатели транспортируют тело погибшего вниз для передачи межведомственной следственно-оперативной группе», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР.
По информации источника «Интерфакса», мужчина катался вне обозначенных трасс и, предположительно, сам подрезал лавину, в которой погиб.
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