Пострадавшим при пожаре в Дагомысе 1 января пообещали оплатить аренду жилья

Сочинцам, пострадавшим от пожара в поселке Дагомыс, компенсируют затраты на аренду жилья — в среднем, по 20 тыс. рублей в месяц

«Все зависит от количества человек в семье. Если семья многодетная, то сумма может быть больше — из расчета 500 рублей в сутки на человека. Администрация Лазаревского района уже подготовила все необходимые для этого документы», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

В съемные квартиры жители двухэтажного дома в переулке Мебельном, 3, в котором вечером 1 января произошел пожар, смогут переехать, как только будет выделено финансирование. До этого их расселили в трех пунктах временного пребывания, обеспечили питанием, средствами личной гигиены, одеждой, обувью, постельными принадлежностями.

Как писали Юга.ру, вечером 1 января в сочинском поселке Дагомыс произошел пожар в жилом доме, огонь распространился на площади 150 кв. метров.