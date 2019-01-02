В жилом доме в Сочи произошел пожар площадью 150 кв. метров

В многоквартирном доме в поселке Дагомыс 1 января произошел пожар, есть пострадавшие

В 20:25 спасатели получили сообщение о возгорании в переулке Мебельный. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия в 20:33 и установили, что горит двухэтажный жилой дом.

В 21:07 огонь удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 150 кв. метров.

Во время тушения спасли пятерых человек, еще десять эвакуировали. Есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.