В жилом доме в Сочи произошел пожар площадью 150 кв. метров
В многоквартирном доме в поселке Дагомыс 1 января произошел пожар, есть пострадавшие
В 20:25 спасатели получили сообщение о возгорании в переулке Мебельный. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия в 20:33 и установили, что горит двухэтажный жилой дом.
В 21:07 огонь удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 150 кв. метров.
Во время тушения спасли пятерых человек, еще десять эвакуировали. Есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Группа «ЧП Сочи» опубликовала видео очевидцев с места происшествия.
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