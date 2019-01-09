В Тихорецке женщина зарезала сожителя за то, что он разбил тарелку о ее голову

Краснодарский край

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В Тихорецке за причинение смерти по неосторожности будут судить женщину, которая зарезала сожителя во время ссоры

Следствие установило, что 45-летняя местная жительница жила с 51-летним мужчиной на улице Матросова. Днем 1 октября 2018 года они вместе выпивали и начали ссориться. Во время конфликта сожитель разбил тарелку о голову женщины. После этого она взяла кухонный нож и не менее семи раз ударила обидчика по телу.

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Потерпевший позвонил знакомым и рассказал о случившемся. Они вызвали скорую. Мужчину госпитализировали, однако от полученных повреждений он скончался на следующий день.

Женщину задержали и заключили под стражу. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть). Материалы дела направили в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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