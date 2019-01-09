«Почта России» начнет взимать пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах
«Почта России» 9 января получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах
Беспошлинный порог составляет 500 долларов, вес должен быть не более 31 кг. За посылку, нарушающию эти требования, покупатель должен будет заплатить 30% от общей суммы, но не менее 4 евро за каждый килограмм сверх нормы.
«Почта России» будет отправлять в Федеральную таможенную службу сведения о каждом международном отправлении, в том числе персональные данные покупателя, общий вес и стоимость товаров, купленных за месяц. На каких ретейлеров будут распространяться нововведения, в «Почте России» не уточнили.
Покупатель будет оплачивать пошлину при оформлении заказа на сайте зарубежного интернет-магазина, техническое решение для этого ФГУП разработало совместно с Федеральной таможенной службой, рассказал представитель «Почты России». Он отметил, что эта процедура позволит сделать процесс приобретения товаров в зарубежных онлайн-магазинах проще.
В компании также выразили надежду, что в скором времени в проекте примут участие «все крупнейшие игроки рынка», пишет «Коммерсантъ».
Согласно приказу Минфина от 28 декабря 2018 года, «Почта России» является уполномоченным оператором почтовой связи, ответственным за уплату покупателем пошлины и перечисление ее в бюджет. В дальнейшем этот статус смогут приобрести и другие компании.
Как писали Юга.ру, в июне 2018 года в России предложили облагать пошлинами любые покупки из зарубежных интернет-магазинов.
Статьи ПартнерскийВ поисках снега зимой. Как проехать в Мезмай, Гуамку и Лагонаки
На огромном Volkswagen Teramont
Книжные новинки января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.