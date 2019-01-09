«Почта России» начнет взимать пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах

«Почта России» 9 января получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах

Беспошлинный порог составляет 500 долларов, вес должен быть не более 31 кг. За посылку, нарушающию эти требования, покупатель должен будет заплатить 30% от общей суммы, но не менее 4 евро за каждый килограмм сверх нормы.

«Почта России» будет отправлять в Федеральную таможенную службу сведения о каждом международном отправлении, в том числе персональные данные покупателя, общий вес и стоимость товаров, купленных за месяц. На каких ретейлеров будут распространяться нововведения, в «Почте России» не уточнили.