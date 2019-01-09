Десятилетняя девочка пострадала в ДТП в Армавире

Краснодарский край

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В Армавире 8 января произошла автомобильная авария, в которой пострадал несовершеннолетний ребенок

Инцидент произошел в 14:00 на улице Сочинской возле дома № 51. По предварительным данным, женщина за рулем машины ВАЗ-21120 не уступила дорогу автомобилю Toyota Avensis. В результате машины столкнулись.

В ДТП пострадала десятилетняя девочка, которая находилась в салоне отечественной легковушки. Ее доставили в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом лобной области и ссадиной бедра, рассказала порталу gorod.armavir.ru инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по Армавиру Елена Горелова.

Как писали Юга.ру, на Ставрополье 8 декабря в массовом ДТП с участием грузовика пострадали двое детей.

Армавир Дети ДТП
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