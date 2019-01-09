Двое взрослых и двое детей пострадали в массовом ДТП с грузовиком на Ставрополье

Ставропольский край

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В Грачевском районе Ставропольского края 8 декабря столкнулись два легковых автомобиля и грузовик

Авария произошла в 18:30 на 32-м км трассы Михайловск — Казинка — Грачевка.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик Iveco. От удара грузовую машину тоже вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «ВАЗ».

В результате ДТП пострадали четыре человека, которые находились в салоне «ВАЗ» — водитель и пассажирка, а также двое детей 9 и 14 лет. Об этом пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу краевого управления ГИБДД. 

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