Двое взрослых и двое детей пострадали в массовом ДТП с грузовиком на Ставрополье
Ставропольский край Ксения Мареич
В Грачевском районе Ставропольского края 8 декабря столкнулись два легковых автомобиля и грузовик
Авария произошла в 18:30 на 32-м км трассы Михайловск — Казинка — Грачевка.
По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик Iveco. От удара грузовую машину тоже вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «ВАЗ».
В результате ДТП пострадали четыре человека, которые находились в салоне «ВАЗ» — водитель и пассажирка, а также двое детей 9 и 14 лет. Об этом пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу краевого управления ГИБДД.
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