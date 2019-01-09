Двое взрослых и двое детей пострадали в массовом ДТП с грузовиком на Ставрополье

В Грачевском районе Ставропольского края 8 декабря столкнулись два легковых автомобиля и грузовик

Авария произошла в 18:30 на 32-м км трассы Михайловск — Казинка — Грачевка. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик Iveco. От удара грузовую машину тоже вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «ВАЗ».