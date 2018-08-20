В Ростове проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела жителя Анапы в туалете пассажирского поезда

По версии следствия, 18 августа в туалетной комнате пассажирского поезда сообщением Ульяновск — Анапа было обнаружено тело 54‑летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.