На Ставрополье тракторист насмерть сбил своего брата

Ставропольский край

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против 59-летнего жителя Туркменского района, который насмерть сбил на тракторе своего брата

Несчастный случай произошел в мае 2018 года в ауле Куликовы Копани.

По данным следствия, мужчины грузили тюки сена на трактор. Один из них по неосторожности наехал на своего 54-летнего брата. В результате пострадавший скончался от травм.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается, сообщили 9 января в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, в Цимлянском районе Ростовской области в апреле 2018 года мужчина угнал трактор и сбил женщину.

Следственный комитет смерть
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