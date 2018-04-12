Мужчина на угнанном тракторе сбил женщину в Ростовской области

В Ростовской области в Цимлянском районе мужчина угнал трактор и сбил женщину

В полицию Цимлянского района поступило сообщение, что водитель трактора наехал на 38-летнюю женщину, вызвал ей скорую, а потом скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД установили местонахождение водителя и задержали его.

«Задержанный вместе со своим 28-летним приятелем угнали с сельхозпредприятия КамАЗ. Когда грузовик заглох, второй злоумышленник вернулся на территорию и угнал трактор, чтобы отбуксировать заглохшую машину. Во время транспортировки грузовика произошло ДТП, в котором пострадала местная жительница. Правоохранители задержали обоих подозреваемых и доставили в отдел полиции. Трактор и грузовик возвращены законному владельцу», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Выясняются обстоятельства произошедшего.