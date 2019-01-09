«Локомотив-Кубань» разгромил «Скайлайнерс» в матче Еврокубка
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 8 января провел матч 2-го тура Топ-16 Еврокубка против немецкого «Фрапорт Скайлайнерс»
Встреча прошла во Франкфурте и завершилась победой гостей со счетом 69:92 (13:22, 19:20, 20:27, 17:23).
Самым результативным игроком в составе «Локо» стал Джамел Маклин, на счету которого 19 очков и 3 подбора. Дорелл Райт отличился 14 очками, у Виталия Фридзона и Дмитрия Хвостов по 12 очков.
У хозяев Элайджа Кларенс и Кларк Джейсон набрали по 15 очков.
Игру на «Фрапорт-Арене» посетили 600 зрителей.
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Следующий матч в рамках Еврокубка красно-зеленые проведут 16 января в гостях у немецкого «Ратиофарм Ульма». В этот же день «Скайлайнерс» на домашнем паркете сыграет с французским АСВЕЛ, которому «Локомотив» проиграл в матче 1-го тура Топ-16.
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