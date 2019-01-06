Неделя на Кубани начнется с мокрого снега и гололеда

Краснодарский край

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Ближайшие два дня в Краснодарском крае ожидается мокрый снег, дождь и гололед

По данным Краснодарского гидрометцентра, 7 и 8 января в крае местами пройдут сильные осадки, в отдельных пунктах возможно налипание мокрого снега. Порывы ветра будут достигать 17 м/с. Температура ночью составит от -2 °С до -7 °С, в восточной части региона — до -10 °С. Днем воздух прогреется от 4 °С до -1 °С.

На Черноморском побережье местами осадки. В районе Сочи возможны сильные осадки. В горных районах местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный 6-11 м/с с порывами до 13-18 м/с. Ночью термометр покажет -1...+4 °С, днем — от 3 °С до 8 °С.

В Краснодаре 7 января ожидаются небольшие осадки, ветер до 5 м/с. Днем будет до 3 °С, ночью температура опустится до -2 °С. Во вторник, 8 января, ожидается сильный снегопад в первой половине дня.

Как сообщали Юга.ру, 6 января МЧС предупредили жителей Кубани о возможном налипании мокрого снега на деревья и провода.

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Неделя на Кубани начнется с мокрого снега и гололеда
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