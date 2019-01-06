Жителей Кубани предупредили о налипании мокрого снега

Адыгея, Краснодарский край

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Жителей Кубани 6 января МЧС предупредили о налипании мокрого снега на проводах и деревьях

По данным Краснодарского гидрометцентра, на Кубани утром и днем временами будут осадки. У водоемов вероятен туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем возможны порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-2 °С, днем — до 3 °С.

В большинстве районов края ожидается дождь и мокрый снег. В первую половину дня в отдельных пунктах возможны сильные осадки и ухудшение видимости из-за тумана. На Черноморском побережье также временами будут идти дожди. Ночью воздух прогреется до 5 °С, днем — до 9 °С. В районе Сочи термометр покажет 6-11 °С тепла.

Кроме того, пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредила жителей региона о возможном налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Также в горах Кубани и Адыгеи выше 1 тыс. 500 метров лавиноопасно. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций просьба звонить по номерам 01 или 101.

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