Один человек пострадал в пожаре в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону вечером 5 января произошел пожар в пятиэтажном доме, один человек пострадал

Сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажном жилом доме поступило спасателям в 21:17. Пожарные потушили огонь на улице Мечникова в 21:32. Площадь возгорания составила 25 кв. метров. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 22 человека и пять единиц техники.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 6 января в Сочи сгорели сразу шесть автомобилей.