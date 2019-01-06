Один человек пострадал в пожаре в Ростове-на-Дону

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону вечером 5 января произошел пожар в пятиэтажном доме, один человек пострадал

Сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажном жилом доме поступило спасателям в 21:17. Пожарные потушили огонь на улице Мечникова в 21:32. Площадь возгорания составила 25 кв. метров. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 22 человека и пять единиц техники.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 6 января в Сочи сгорели сразу шесть автомобилей.

МЧС Пожары
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