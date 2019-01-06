В Дагестане умер ребенок, раненный во время новогоднего салюта
В больнице Дербента Республики Дагестан 5 января умер ребенок, который получил пулевое ранение в голову во время новогоднего салюта
Трехлетний Шамиль Турабов скончался из-за ранения в голову, несовместимого с жизнью, написала пресс-служба минздрава республики в своем инстаграме.
«Пуля задела самые важные структуры мозга мальчика. За жизнь ребенка в круглосуточном режиме боролись как местные врачи, так и нейрохирурги и реаниматологи научно-исследовательских центров Москвы и Санкт-Петербурга, которые ежедневно выходили на связь с дагестанскими коллегами, консультировали, в режиме онлайн следили за состоянием ребенка», — сказано в сообщении.
Виновного в смерти мальчика установит судебно-баллистическая экспертиза.
Как сообщали Юга.ру, в новогоднюю ночь трехлетний мальчик пошел смотреть с родителями салют. В это время неизвестный открыл огонь из боевого оружия и пуля попала ребенку в голову.
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Мы все следили за судьбой трехлетнего Шамиля Турабова, получившего пулевое ранение в голову во время новогоднего салюта. К сожалению, несмотря на все усилия врачей спасти ребенка не удалось. Несколько часов назад малыш скончался. Ранение было несовместимым с жизнью. Пуля задела самые важные структуры мозга мальчика. За жизнь ребенка в круглосуточном режиме боролись как местные врачи, так и нейрохирурги и реаниматологи научно-исследовательских центров Москвы и Санкт-Петербурга, которые ежедневно выходили на связь с дагестанскими коллегами, консультировали, в режиме онлайн следили за состоянием ребенка. Виновника трагедии решившего пострелять в новогоднюю ночь из боевого оружия установит судебно-баллистическая экспертиза. Приносим искренние слова соболезнования всем родным и близким Шамиля Турабова.....
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