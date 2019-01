В Дагестане умер ребенок, раненный во время новогоднего салюта

View this post on Instagram

Мы все следили за судьбой трехлетнего Шамиля Турабова, получившего пулевое ранение в голову во время новогоднего салюта. К сожалению, несмотря на все усилия врачей спасти ребенка не удалось. Несколько часов назад малыш скончался. Ранение было несовместимым с жизнью. Пуля задела самые важные структуры мозга мальчика. За жизнь ребенка в круглосуточном режиме боролись как местные врачи, так и нейрохирурги и реаниматологи научно-исследовательских центров Москвы и Санкт-Петербурга, которые ежедневно выходили на связь с дагестанскими коллегами, консультировали, в режиме онлайн следили за состоянием ребенка. Виновника трагедии решившего пострелять в новогоднюю ночь из боевого оружия установит судебно-баллистическая экспертиза. Приносим искренние слова соболезнования всем родным и близким Шамиля Турабова.....