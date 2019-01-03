В Дагестане ребенок во время новогоднего салюта получил ранение в голову

В Дербенте госпитализировали мальчика, который получил огнестрельное ранение в новогоднюю ночь

В инстаграме дагестанского минздрава сообщили, что трехлетний мальчик пошел смотреть с родителями салют. Кто-то из горожан во время празднования решил пострелять из боевого оружия и пуля попала ребенку в голову.