В Дагестане ребенок во время новогоднего салюта получил ранение в голову

Дагестан

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В Дербенте госпитализировали мальчика, который получил огнестрельное ранение в новогоднюю ночь

В инстаграме дагестанского минздрава сообщили, что трехлетний мальчик пошел смотреть с родителями салют. Кто-то из горожан во время празднования решил пострелять из боевого оружия и пуля попала ребенку в голову.

«На сегодняшний день маленький пациент находится в реанимации, в состоянии комы. Врачи делают все, что могут. Были вызваны специалисты дагестанского центра медицины катастроф», — говорится в сообщении.

В минздраве уточнили, что правоохранители занимаются расследованием случившегося.

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