Житель Ингушетии расстрелял из ружья четыре машины, пока их владельцы собирали черемшу

Ингушетия

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Сотрудники полиции Республики Ингушетия разыскивают 53-летнего мужчину, который повредил четыре автомобиля жителей Сунженского района

Днем 3 января в лесу на окраине села Алкун мужчина сделал несколько выстрелов из охотничьего ружья по оставленным без присмотра автомобилям «Жигули» разных моделей. В это время владельцы машин — четыре жителя Сунженского района в возрасте от 23 лет до 51 года — собирали черемшу. 

В результате машины получили значительные повреждения, а злоумышленник скрылся с места происшествия. Один из потерпевших сообщил в полицию о произошедшем.

Правоохранители установили возможного причастного к стрельбе. Подозреваемым оказался 53-летний житель села Галашки, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника, сообщили 4 января в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Ингушетия.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 4 января неизвестные обстреляли автомобиль, который стоял во дворе ЖК «Центральный».

Оружие Полиция Стрельба
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