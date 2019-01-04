Неизвестные обстреляли машину во дворе жилого комплекса в центре Краснодара

В Краснодаре 4 января неизвестные обстреляли автомобиль, который стоял во дворе дома

Инцидент случился утром во дворе жилого комплекса «Центральный». В полицию сообщили, что припаркованный автомобиль Toyota поврежден. На место прибыла следственно-оперативная группа, установившая, что осыпалось левое боковое стекло машины. Также есть вмятина на двух левых дверях.

«В ходе осмотра обнаружены два небольших металлических фрагмента, внешне похожих на остатки от пуль пневматического оружия», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту проводят проверку. Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что в 8:45 на автомобиле осыпалось стекло. Однако рядом с машиной никого нет. Устанавливают граждан, причастных к инциденту.