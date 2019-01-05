Умер актер Иван Бортник

Вся Россия

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Ночью 4 января ушел из жизни советский и российский чартер театра и кино Иван Бортник

Об этом жена актера Татьяна Борзых 5 января рассказала ТАСС. Артисту было 79 лет.

«Иван скончался вчера в 23:00. Врачи говорят, что скорее всего тромб», — сообщила супруга Бортника.

Иван Бортник родился в Москве 16 апреля 1939 года. Учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина, передает RT. Работал в Московском драмтеатре имени Гоголя, но большую часть жизни выступал в Театре на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню «Письмо к другу».

Иван Бортник стал известен благодаря ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Иван да Марья» (1974), «Родня» (1981), «Объяснение в любви» (1977), «Зеркало для героя» (1987), «Мусульманин» (1995), «Импотент» (1996). 

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В Театре на Таганке играл в спектаклях «Гамлет», «На дне», «Мать», «Три сестры», «Пугачев», «Высоцкий».

Удостоен званий «Заслуженный артист РСФСР», «Народный артист России».

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