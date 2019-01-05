В горах Чечни на краю обрыва застряли женщина и мальчик из Московской области
Сотрудники МЧС по Чечне помогли жительнице Московской области и ее 13-летнему сыну, которые застряли у края обрыва в горах республики
Женщина со школьником отдыхали в гостинице «Эдельвейс» на горнолыжном курорте «Ведучи». 4 января туристы решили прогуляться к сторожевой башне в нескольких километрах от отеля и пошли по обходному пути — через лес.
Поскользнувшись на скользком участке, женщина с ребенком едва не сорвались в обрыв, успев ухватиться за ветки деревьев. В итоге они не могли ни подняться наверх, ни спуститься вниз, так как зависли в сантиметрах от края пропасти глубиной в несколько десятков метров. В 14:50 туристке удалось дозвониться на пульт диспетчера службы спасения.
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На место происшествия отправились работники противопожарной службы и спасатели курорта «Ведучи». Спасательная операция длилась около часа. Пострадавших нашли по следам на снегу, их подняли на поверхность с помощью спасательных веревок.
Помощь медиков им не требовалась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Чечне.
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