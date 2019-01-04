Жительница Новороссийска получила травму во время катания на надувной «плюшке» в Крыму
В горах Крыма оказали помощь 29-летней женщине, которая получила травму при катании на надувной «плюшке»
Сообщение о несчастном случае поступило спасателям 3 января в 15:25. Им рассказали, что в районе верхней станции канатной дороги Мисхор — Ай-Петри во время катания на надувной «плюшке» женщина получила травму.
Спасатели прибыли на место и, обнаружив пострадавшую, оказали ей первую помощь. Женщине наложили фиксирующую повязку. После этого ее доставили к верхней станции канатной дороги. Затем ее спустили к средней станции и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Пострадавшей оказалась жительница Новороссийска. Ее госпитализировали в Ялтинскую городскую больницу, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.
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