Жительница Новороссийска получила травму во время катания на надувной «плюшке» в Крыму

Краснодарский край, Крым

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В горах Крыма оказали помощь 29-летней женщине, которая получила травму при катании на надувной «плюшке»

Сообщение о несчастном случае поступило спасателям 3 января в 15:25. Им рассказали, что в районе верхней станции канатной дороги Мисхор — Ай-Петри во время катания на надувной «плюшке» женщина получила травму.

Спасатели прибыли на место и, обнаружив пострадавшую, оказали ей первую помощь. Женщине наложили фиксирующую повязку. После этого ее доставили к верхней станции канатной дороги. Затем ее спустили к средней станции и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Пострадавшей оказалась жительница Новороссийска. Ее госпитализировали в Ялтинскую городскую больницу, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

Крым Новороссийск
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