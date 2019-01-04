Во время пожара обрушилась крыша рыбного павильона на рынке Пятигорска

Ставропольский край

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В Пятигорске Ставропольского края 4 января произошел пожар на рынке

Сообщение о возгорании на улице Пастухова, 25 поступило спасателям в 9:38. Им рассказали, что горит кровля рыбного павильона. Они выехали на место и установили, что пожар начался в одноэтажном кирпичном здании с деревянной крышей.

Пламя локализовали в 10:07, потушили — в 11:03. После этого спасатели проводили проливку, чтобы исключить повторное возгорание. Площадь пожара составила 960 кв. метров. На всей площади обрушилась крыша.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. В тушении были задействованы 35 человек и 15 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

МЧС Пожары Пятигорск
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Во время пожара обрушилась крыша рыбного павильона на рынке Пятигорска
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