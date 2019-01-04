Медики спасли от остановки сердца жителя Геленджика, которому стало плохо в аптеке

В Геленджике врачи оказали помощь мужчине, у которого остановилось сердце

Это произошло 12 декабря. В одной из аптек города стало плохо с сердцем 56-летнему мужчине. Ему вызвали скорому помощь. Медики установили диагноз: острый инфаркт миокарда. Два фельдшера провели необходимые мероприятия и начали переносить мужчину в машину. В 2 км от больницы, в машине скорой помощи у пациента остановилось сердце.

Медики провели сердечно-легочную реанимацию. После восстановления сердечной деятельности мужчину госпитализировали. Пациента доставили в операционную. Врачи определили, где находится пораженный сосуд и сделали операцию.

Через сутки пациент пришел в сознание и чувствовал себя удовлетворительно. Его выписали из больницы 4 января, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.