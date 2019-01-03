Пожарный спас щенка из горящей смотровой ямы в Баксане
Кабардино-Балкария Маша Волобуева
В Баксане 1 января сотрудник МЧС спас щенка во время пожара
Возгорание произошло в гаражном кооперативе на улице Угнич в 14:52. В заброшенной смотровой яме загорелся мусор. Прибывшие на место пожарные услышали оттуда писк.
«Командир отделения Альбек Татаров спас маленького щенка и посадил к остальным», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Как сообщали Юга.ру, в Приморско-Ахтарске 3 декабря сотрудники «Кубань-СПАС» спасли енота, который застрял на льдине в Азовском море.
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