Пожарный спас щенка из горящей смотровой ямы в Баксане

Кабардино-Балкария

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В Баксане 1 января сотрудник МЧС спас щенка во время пожара

Возгорание произошло в гаражном кооперативе на улице Угнич в 14:52. В заброшенной смотровой яме загорелся мусор. Прибывшие на место пожарные услышали оттуда писк.

«Командир отделения Альбек Татаров спас маленького щенка и посадил к остальным», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Как сообщали Юга.ру, в Приморско-Ахтарске 3 декабря сотрудники «Кубань-СПАС» спасли енота, который застрял на льдине в Азовском море.

Животные МЧС Пожары
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