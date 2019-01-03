Пожарный спас щенка из горящей смотровой ямы в Баксане

В Баксане 1 января сотрудник МЧС спас щенка во время пожара

Возгорание произошло в гаражном кооперативе на улице Угнич в 14:52. В заброшенной смотровой яме загорелся мусор. Прибывшие на место пожарные услышали оттуда писк. «Командир отделения Альбек Татаров спас маленького щенка и посадил к остальным», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.